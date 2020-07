Concurso de customização infantil seleciona 20 máscaras

Os 20 finalistas do concurso de customização infantil de Máscaras Juninas foram divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio de suas secretarias municipais de Cultura e Turismo (Sectur) e de Educação (Semed), com apoio da Secretaria de Saúde (Sesau) e do Fundo de Apoio à Comunidade (Fac).

A faixa etária para participar foi entre 4 a 12 anos, o concurso teve uma comissão de jurados que escolheu dentre as 500 inscritas, 20 que foram selecionadas e agora a população poderá votar nas cinco finalistas que receberão 1 tablet cada um.

O concurso era apenas para alunos matriculados regularmente na Rede Municipal de Ensino que foi pensado para motivar crianças, de forma lúdica, para adotar e estimular cuidados individuais e coletivos, dentre os quais, o uso da máscara facial, a fim de evitar o contágio do coronavírus.

As inscrições foram realizadas na escola em que a criança está matriculada, do dia 3 a 17 de junho de 2020.

Depois de decorada, a máscara foi fotografada em dois formatos diferentes, um no rosto da criança, na vertical, e na horizontal, detalhando a produção. As imagens foram enviadas por o e-mail.

Todos os e-mail recebidos foram julgados de acordo com os seguintes critérios: criatividade, originalidade e fidelidade ao tema.

Os 20 finalistas serão julgados a partir de hoje pela população por meio de uma enquete online. Vote na sua preferida até dia 23 de julho. Os cinco ganhadores serão divulgados no dia 24.

(Texto: Inez Nazira com informações da assessoria)