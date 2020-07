Agehab convoca substitutos de programa habitacional na Capital

Os substitutos do Programa Minha Casa Minha Vida em Campo Grande foram convocados para a lista principal e reserva. A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) publicou nesta terça-feira (07), no Diário Oficial do Estado (DOE), a lista de desistentes e excluídos na participação do Programa.

As unidades fazem parte de quatro residenciais: Condomínio Residencial Portal das Laranjeiras (210 UH); Condomínio Residencial Sírio Libanês I, II e III (154 UH); Residencial Jardim Aero Rancho 7 (119 UH) e Residencial Jardim Aero Rancho 8 (119 UH). O sorteio dos apartamentos foi realizado em junho do ano passado na Escola Estadual Joaquim Murtinho.

Deste total, o mínimo de 5% será destinado para pessoas idosas e 10% para pessoas com deficiência ou às famílias de quem faça parte.

Conforme informações da assessoria, para selecionar os candidatos serão observados os critérios nacionais de priorização que são: famílias residentes em áreas de risco e insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente público; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por auto declaração e famílias de que façam parte alguma pessoa com deficiência, comprovado com a apresentação de atestado médico.

Os substitutos deverão apresentar a documentação pessoal para comprovação dos critérios constantes da inscrição e habilitação das declarações. A Agência entrará em contato para agendar a entrega de documentos.

