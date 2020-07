Projeto doa face shields a trabalhadores de abrigos sociais

Em ato simbólico, a rede de solidariedade do projeto CoronaVidas em Mato Grosso do Sul, composta por mais de 20 instituições e empresas parceiras, doaram mais de 1 mil face shields para profissionais da rede socioassistencial que atuam em unidades da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Os protetores faciais são equipamentos de proteção individual (EPIs), importantes para os profissionais da linha de frente, pois protegem os usuários deste serviço. O uso associado às máscaras faciais, aumenta de forma significativa a eficiência da proteção contra o novo coronavírus.

Até meados de julho, o grupo entregou 40.000 unidades, que atenderão aos 79 municípios do Estado. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande, no ato representada pela Superintendência de Proteção Social Especial, recebeu em mãos 650 unidades de EPIs que serão destinadas às Unidades de Acolhimento Institucional Temporária e de Crianças e Adolescentes.

As demais unidades de EPIs foram destinadas às unidades de longa permanência: Angeluz, Centro de Convivência Casa do Senhor, Casamor – lar para Idosos e Acamados, Hotel Feliz Idade, Casa do Idoso Nossa Senhora Aparecida, Divinitá – Hospedagem Para Idosas, Casa de Repouso para Idosos Vida Nova LTDA- ME, Aconchego da Vovó, Sirpha Lar do Idoso, Associação Asilo São João Bosco, CEI – Centro Especializado Para Idosos, Pousada Vovô Emilio, Idade Feliz Residência Geriátrica, Golden Age Pousada e Creche Geriátrica, Divino Branco Hotel e Residência para Idosos, Pousada de Idosos Vovó Izaura, Associação dos Amigos da Casa Abrão, Pousada de Idosos Vó Lola, Santa Ana – Hospedagem Permanente para Idosos, Casa de Repouso para Idosos São Miguel.

Participaram da entrega o deputado Estadual Lidio Lopes, a vice-presidente da Unale e coordenador da Frente Parlamentar da Assistência Social; deputado Estadual Renato Câmara – coordenador da Frente Parlamentar do Idoso; Ana Tereza- FioCruz; Fernando Faleiros – Unigran; Defensora Pública Débora Paulino; Magali Machado – Sicredi; Anderson Gonçalves – Sirpha; Defenson Público Dr. Mateus Sutana; Cleo Shamah – Asilo São João Bosco; e Tatiane Rezendo – Unei.

Corona Vidas

O CoronaVidas é formado por voluntários que trabalham em rede para conectar pessoas com o objetivo de salvar vidas. O projeto nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e conta com a participação e colaboração de professores, pesquisadores, sociedade civil, entusiastas da tecnologia, empresas de injeção de plástico e Organizações Não Governamentais (ONGs).

O grupo trabalha com iniciativas para o enfrentamento e combate ao coronavírus. Buscando a ampliação da rede de atuação do projeto, da colaboração técnica, do compartilhamento de conhecimentos e do trabalho em rede, o projeto expandiu-se pelo Brasil passando a ter ações no Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro. Em meados de abril, foi iniciada a implantação do projeto e desenvolvimento do trabalho Corona Vidas em Dourados.

O principal objetivo do grupo instalado na cidade sul-mato-grossense é a produção industrial de protetores faciais (face shields) utilizando a injeção de plástico. Hoje, os protetores faciais são considerados equipamentos de proteção individual muito importantes, particularmente para os profissionais de saúde da linha de frente no combate à Covid-19.

Outro objetivo do grupo é a produção e divulgação de dados e informações que permitam a melhor utilização e maior durabilidade dos equipamentos. Os protetores faciais serão doados atendendo às demandas dos 79 municípios do Estado.

A união de esforços que possibilitou que os milhares de face shields fossem produzidos foi possível através de uma parceria produtiva com a Indústria douradense Quimiplast e com as instituições e empresas: Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais – BPW Dourados, Associação Leilodom, Unigran, Fiocruz MS, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Dourados, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Mato Grosso do Sul (ADEP), Adecoagro, Cooperativa Sicredi, Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores do MS (Asumas), Imobiliária Continental, Usina Laguna, Inflex Indústria e Comércio de Embalagens, São Bento Incorporadora, Centro Medicina do Trabalho (CMT) de Dourados, 2000 Publicidade, Ambientec Dourados e JBAPec – Jarbas Barbosa Agricultura e Pecuária. Além de contar com o apoio dos deputados estaduais do MS através da União dos Legisladores de Legislativos Estaduais (UNALE), da Secretaria Estadual de Saúde e do Governo do Estado de MS.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da Assessoria da Prefeitura)