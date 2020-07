Produção de veículos tem pior semestre desde 1999

O primeiro semestre de 2020 teve a menor produção de veículos desde o segundo semestre de 1999. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (06) pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Os impactos das medidas de isolamento social com a pandemia de covid-19 são os principais causadores dos números negativos, segundo a associação. Houve forte queda da produção em abril e maio.

Os números de junho mostram que a produção retomou, mas em nível muito baixo se comparado com o mesmo mês do ano anterior. Segundo a Anfavea, 98,7 mil unidades foram produzidas em junho. Aumentou 129,1% em comparação com maio, mas recuou 57,7% em relação ao mesmo mês de 2019.

A Anfavea estima a fabricação de 1,63 milhão de automóveis em 2020, o que representa uma diminuição de 45% em comparação com 2019.

“Trata-se de uma estimativa dramática, mas muito realista com base no prolongamento da pandemia no Brasil e na deterioração da atividade econômica e da renda dos consumidores”, afirmou o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, em comunicado.

Até junho, as exportações dos veículos automotores chegou a 119,5 mil –recuo de 46,2% contra o mesmo período de 2019. A associação projeta vendas de 200 mil unidades para o exterior em 2020.

(Texto: Inez Nazira com informações do Poder 360)