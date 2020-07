Marcos Palmeira exibe rotina em fazenda durante quarentena

Normalmente discreto em relação a sua vida pessoal, o ator Marcos Palmeira usa as suas redes sociais para mostrar ao público como tem passado o período de quarentena necessário para conter o avanço do novo coronavírus.

A propriedade do artista fica em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e é lá que ele tem permanecido ao lado da mulher, Gabriela Gastal. Nas postagens, ele compartilha as fotos dos animais que cria na fazenda, como porcos e vacas, além de falar sobre alimentação saudável — um tema importante para o ator de 56 anos.

No mês passado, ele publicou um raro clique ao lado de Gabriela, com quem está casado desde 2016. “Não dá para não dividir com a minha sempre namorada @gabigastal que me traz leveza e aprendizado. Muito orgulho desse encontro”, escreveu na ocasião.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal UOL)