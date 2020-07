Captação da poupança diminui em junho

No mês de junho, os investidores depositaram cerca de R$ 20,53 bilhões a mais do que retiraram da aplicação da poupança. A informação foi repassada nesta segunda-feira (6) pelo Banco Central.

Ao contrário do que foi apresentado no mês passado, em junho de 2019, os brasileiros chegaram a depositar R$ 2,5 bilhões a mais do que tinham sacado.

A aplicação iniciou 2020 no vermelho. Em janeiro e fevereiro, os brasileiros retiraram R$ 15,93 bilhões a mais do que depositaram. Em março, com o início da pandemia da covid-19, foram depositados ficaram em R$ 12,17 bilhões a mais do que retiraram. A poupança captou R$ 30,46 bilhões em abril e bateu o recorde de R$ 37,2 bilhões em maio.

A captação líquida – diferença entre depósitos e retiradas – diminuiu em relação a maio, quando atingiu o recorde de R$ 37,2 bilhões para todos os meses. Mesmo assim, o resultado de junho é o maior já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1995. Com o resultado do mês passado, a poupança acumula entrada líquida de R$ 84,43 bilhões nos seis primeiros meses do ano.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)

