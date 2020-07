Bovespa tem maior patamar em 4 meses e mira 100 mil pontos

Dólar encerra sessão com alta de 0,59%

O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou no maior patamar em quatro meses, subindo mais de 2% nesta segunda-feira (6). O dia também foi de alta para o dólar, que teve leve acréscimo de 0,59%, se mantendo no patamar de R$ 5,30.

A moeda norte-americana negociada no mercado interbancário teve alta de 0,59%, o que representa R$ 5,3521 na venda, devolvendo a queda da sessão anterior.

A divisa oscilou entre baixa de 1,09%, para R$ 5,2626, e alta de 0,70%, a R$ 5,358. Na B3, o dólar futuro ganhava 0,71%, a R$ 5,3595, às 17h11min.

O Ibovespa subiu 2,24%, a 98.937,16 pontos, pico de fechamento desde 5 de março, última vez que fechou acima de 100 mil pontos. Na máxima da sessão, chegou a 99.256,85 pontos. O volume financeiro no pregão somou R$ 26,8 bilhões.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em alta de 1,59%, favorecido ainda por dados melhores do que o esperado sobre o setor de serviços norte-americano, que ajudou a ofuscar nova onda de casos de coronavírus nos Estados Unidos.

O mercado de capitais brasileiro voltou à atividade com toda força no segundo trimestre e as ofertas de ações de empresas domésticas já cresceram 10% no primeiro semestre, segundo dados da Refinitiv.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

Veja também: Caixa inicia pagamento do saque emergencial do FGTS