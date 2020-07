Tereza Cristina minimiza embargos da China à carne brasileira e vê ‘balança positiva’ para o agro

Em Campo Grande, ministra ainda comentou sobre Plano Safra e impactos da pandemia no setor

Ministra da Agricultura, a campo-grandense Tereza Cristina esteve na terra natal, na sexta-feira (03), para cumprir agenda pública de entrega de títulos definitivos de terras para assentados e veículos à superintendência regional do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Entre os compromissos, concedeu entrevista ao jornal O Estado.

Tereza comentou sobre os recentes embargos chineses à carne brasileira em função de surtos de COVID-19 em unidades frigoríficas, como o desta semana, quando três plantas instaladas no país foram impedidas de vender para o gigante asiático. Em

Mato Grosso do Sul, três indústrias exportam à China, mas nenhuma foi atingida pelos cortes.

Tereza Cristina avaliou que os impactos da pandemia no agronegócio ainda são mínimos. Para ela, isso se deve à dinamicidade do setor, mas também ao fato de que a doença desembarcou no Brasil quando a safra 2019/20 já estava toda plantada.

A titular da Agricultura no governo federal ainda repercutiu o plano da pasta para financiamento da safra 2020/21 e projetou novo recorde na colheita de soja no Estado. Na temporada 2019/20, foram produzidas 10,5 milhões de toneladas do grão.

(Confira mais na página A7 da versão digital do jornal O Estado)