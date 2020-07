Junho tem o maior volume de vendas do ano, diz Receita

As vendas registradas através das notas fiscais eletrônicas em todo país atingiram o maior patamar do ano no mês de junho. O crescimento registrado nesse mês chegou a 15,6% na comparação com maio e a 10,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. As informações foram divulgadas pela Receita Federal.

O secretário da Receita, José Tostes, avalia que os dados do registro diário das notas fiscais em todas as regiões sinalizam o início de uma recuperação importante, embora ainda “aquém” do que o País precisa.

Segundo ele, o mais importante é a a reversão da tendência de queda brutal de abril. “É um retrato da economia real. O que está registrado aqui é o que foi vendido”, ressalta.

Os dados da Receita mostram que as quantidades de notas fiscais eletrônicas emitidas ficaram em junho acima dos níveis anteriores ao impacto da covid-19, ocorrido em março. No acumulado do ano, as vendas em 2020 e 2019 se equivalem, em termos reais.

“Precisaremos de mais tempo e de muitas outras medidas para retomar uma trajetória sustentável de crescimento, porém, essa reversão foi importante e a constatação de que o fundo de poço foi em abril”, enfatiza o secretário da Receita.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)