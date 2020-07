MS entra em cena para transportar candidatos a transplante

A Casa Militar, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, está atuando para transportar o mais rápido possível para outros estados, pessoas que encontraram doadores de órgãos. Em junho, cinco pessoas tiveram a sorte de encontrar doadores e contaram com o transporte aéreo da Casa, três foram para o Paraná e duas para São Paulo.

Devido a redução dos horários de voos nas companhias aéreas, as viagens em aviões do Estado, sem custo ao passageiro, estão se tornando a opção mais eficaz para quem busca o transplante. Para que isso ocorra com agilidade, a Casa Militar firmou parceria com a Central Estadual de Transplantes, ligada à Secretaria de Estado de Saúde (SES), para que essas viagens sejam organizadas e realizadas em poucas horas.

Conforme informações da assessoria, desde meados de 2018, quando teve início o transporte de pessoas e de órgãos pela Casa Militar, 30 operações foram realizadas. Chamadas de missões humanitárias, essas viagens contam com o serviço de 32 militares, entre pilotos, copilotos, mecânicos e administrativos.

De acordo com a listagem da Central Nacional de Transplantes (CNT), em Mato Grosso do Sul, os órgãos dos doadores são coletados em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas para serem transplantados em pacientes daqui ou de outras unidades federativas.

Dados da SES mostram que, de janeiro a maio deste ano, três corações, 15 rins e 77 córneas foram transplantados em hospitais de Mato Grosso do Sul. Outros dois corações, nove fígados 12 córneas e 20 rins foram enviados de MS para outros estados.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

