Simone Tebet garante R$ 30 milhões Para combater COVID-19

A senadora Simone Tebet (MDB) garantiu a 29 municípios de Mato Grosso do Sul cerca de R$ 30 milhões em recursos para o combate à COVID-19. Segundo ela, o valor vai servir para a compra de remédios, equipamentos, respiradores, material de proteção individual e para manter UTIs abertas.

“Infelizmente, o coronavírus está começando a fazer vítimas de morte em MS. Ainda não estamos no pico, mas estamos numa ascendente perigosa. Eu estive em Brasília há cerca de 15 dias conversando no Ministério da Saúde. Solicitei que fosse liberado logo este recurso. Consegui garantir cerca de R$ 30 milhões para que a nossa população possa ser contemplada com o atendimento médico necessário. O dinheiro já está chegando às prefeituras para ser repassado imediatamente aos hospitais regionais. É uma forma de, nesse momento em que a pandemia se agrava em MS, garantirmos saúde para a nossa população e preservar vidas”, disse.

Simone explicou que o recurso extra é fruto do trabalho do Congresso Nacional. A parlamentar solicitou a destinação de recursos para hospitais em municípios-polo do Estado para que a população possa ser atendida em suas regiões e não precise se deslocar até Campo Grande, superlotando o sistema hospitalar da capital.

(Texto: da redação/ publicado no site por Karine Alencar)