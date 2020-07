Sem acesso à internet, 24% da população ficou sem auxílio 

Dos 2,7 milhões de moradores de Mato Grosso do Sul, 1,1 milhão recebeu o auxílio emergencial, ou seja, 40,3% da população do Estado, foi o que revelou a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) COVID-19, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Do outro lado da moeda, 23,9% da população mais pobre do Estado não conseguiu ter acesso à medida. Entre os fatores que dificultaram a adesão estão a falta de acesso à internet e oscilações nos rendimentos mensais. O estudo realizou uma divisão pela faixa de rendimento dos entrevistados e, com isso, indicou que entre os 272,8 mil sul-mato-grossenses que tinham renda per capita estimada em menos de R$ 228,24, 207,6 mil receberam o auxílio (76,1%).

O valor nacional para a faixa é de R$ 56,62 per capita, com 76,0% de cobertura pelo socorro. Daqueles com rendimento per capita entre R$ 228,25 e R$ 364,23, havia 271,8 mil pessoas, das quais 186,4 mil receberam o benefício (68,6%). A última faixa de renda, superior a R$ 2.338,22 per capita, contempla 273.956 pessoas no Estado. Destas, 12.750 (4,7%) receberam o auxílio emergencial.

(Texto: Michelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)