Pesquisa aponta impactos da pandemia no turismo na Capital

Foi desenvolvida a pesquisa de sondagem empresarial, com o objetivo de levantar os impactos da pandemia causada pela Covid-19 no trade turístico da Capital Sul Mato-Grossense, a pesquisa foi realizada pela Sectur (Secretaria de Turismo de Campo Grande), por meio do seu observatório de Cultura e Turismo, em parceria com a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo.

Foram entrevistados 141 empresários, com grau de confiabilidade de 95% e margem de erro de 7,7% . A relevância dessa pesquisa se dá devido à necessidade de dados concretos sobre a realidade do setor para que sejam tomadas medidas que contribuam para amenizar os efeitos negativos dessa situação e traçar ações e políticas públicas para a retomada.

Com esses dados da pesquisa a Sectur vai dimensionar os impactos e traçar estratégias frente à pandemia da Covid-19, mesmo sabendo que ainda é cedo para mensurar as consequências, pois a ordem e a gravidade de contaminação ainda são incertas, mas o que podemos fazer diante deste cenário global de pandemia é acompanharmos a evolução e pensarmos em novas ações conforme o comportamento do que já está acontecendo.

A pesquisa foi realizada entre os dias 08/06/2020 e 24/06/2020 e teve grande aceitação pelos entrevistados

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com Assessoria da Prefeitura)