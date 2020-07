Pescadores são autuados em R$ 2,4 mil por irregularidades

Nesta sexta-feira (03), dois pescadores, residentes em Umuarama-PR, foram autuados em flagrante por crime de pesca e transporte de produto da pesca predatória. O caso foi identificado durante fiscalização ambiental na região do assentamento Caburey, em Campo Grande.

Equipe de policiais militares ambientais de Naviraí realizavam ações na região do assentamento, quando abordaram o condutor de um veículo VW Gol, com uma carreta reboque acoplada, transportando uma embarcação e um motor.

O condutor acompanhado de outro homem, disse que retornavam de uma pescaria e tinham como destino o estado do Paraná.

Durante vistoria no interior do veículo, equipe policial encontrou seis peixes de cinco espécies, entre eles, um exemplar da espécie pintado medindo 74 centímetros, ou seja, com tamanho inferior ao permitido pela legislação, pois o tamanho mínimo de captura para a espécie é de 90 centímetros. Os exemplares foram capturados no rio Amambai, bacia do rio Paraná, conforme a dupla.

Diante dos fatos, os peixes, pesando 10 kg, o veículo e a embarcação e o motor de popa utilizados na pescaria ilegal foram apreendidos.

Os infratores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, juntamente com o material apreendido, onde eles foram autuados em flagrante por crime de pesca e transporte de produto da pesca predatória. Cada infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.180 cada. Os peixes serão doados para instituições filantrópicas.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da PMA)