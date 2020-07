MS registra recorde de mortes e passa de 100 vítimas da COVID19

Com 386 casos nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul chegou ao patamar de 9.062 confirmações de COVID-19. Porém, enquanto no dia 1º houve um recorde de resultados positivos para o vírus, ontem (2) houve um recorde no número de mortes.

Somente no período da tarde, foram confirmadas 14 mortes, totalizando 105 vítimas do novo coronavírus; seis morreram ontem e os demais casos são de dias anteriores com diagnóstico confirmado agora. Em todo MS, apenas nove cidades não contam com a presença do vírus.

Até a hora de divulgação do boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde), ainda pela manhã, o Estado tinha 91 mortes. “Se conseguirmos melhorar os índices de isolamento social, nós vamos conseguir achatar a curva de crescimento da COVID e evitar o colapso da saúde pública”, alertou o secretário de Saúde, Geraldo Resende. Na quarta-feira, a taxa de isolamento social foi de 37,2%, índice muito abaixo do recomendado, de 70%.

Dos 9.062 casos confirmados, 3.832 estão em isolamento domiciliar, 4.937 estão sem sintomas e são considerados recuperados. Cerca de 204 pacientes estão internados.

(Texto: Mariana Moreira com Raiane Carneiro/Publicado por João Fernandes)