MS ocupa 23º posição no ranking nacional de isolamento

Mato Grosso do Sul ocupa a 23º posição no ranking nacional de isolamento social, registrando 37,8% nesta sexta-feira (3), conforme dados oficiais divulgados pelo Governo do Estado. A taxa continua abaixo do recomendado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), de 60%.

Em Campo Grande o índice foi de 37,7%. No mapeamento das regiões com maiores movimentações as taxas registradas foram: Portal da Lagoa (22%), Maria Aparecida Pedrossian (22,5%), Moreninha (23,2%), Jardim do Córrego (23,3%), Nova Campo Grande (25%). No interior do Estado essas taxas variam entre 26,9% em Batayporã a 65,8% em Caracol.

O secretário de saúde do Estado, Geraldo Resende desabafou. “Me causa indignação, me deixa preocupado, se tivermos um crescimento de óbitos e de taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI, devido a expansão da doença. Principalmente pela falta do isolamento social. Fui treinando para salvar vidas, trazer vidas ao mundo, e hoje sou responsável por cuidar da vida do sul-mato-grossenses. Me sinto impotente diante dessa falta de apoio da população”.

A taxa de letalidade do novo coronavírus que era de 0,9% em Mato Grosso do Sul saltou para 1,1% no dia de hoje. O Estado contabiliza 107 mortes e o número de infectados já soma 9,3 mil, em 71 cidades.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

Veja também: Gestante morre por covid-19 logo após dar a luz em Dourados