Meteorologistas alertam para novo ciclone no sul do Brasil

A região Sul do país pode voltar a sofrer com as consequências de um fenômeno meteorológico similar ao que ocorreu está semana, o ciclone bomba. Especialistas emitiram alerta apontando a formação de um centro de baixa pressão e seu aprofundamento junto à costa do Rio Grande do Sul no dia 8 deste mês.

Segundo nota do MetSul Metereologia, mapas mostram projeções vindas dos Estados Unidos e do Canadá — o mais provável é que o modelo canadense forme o ciclone mais próximo do Litoral Sul do Rio Grande do Sul, enquanto no norte-americano viria a se aprofundar no Litoral Norte.

A MetSul Meteorologia diz ainda que a questão não é “se”, mas quando o estado terá novos ciclones. “É uma certeza” que o estado enfrente novos fenômenos: “Pode ser ainda neste ano, pode ser ano que vem ou apenas daqui a alguns anos”.

No entanto, o fenômeno não deverá causar tantos estragos quanto o ciclone bomba, que arrancou telhados, derrubou prédios e matou pessoas, uma vez que os modelos indicam a formação de um sistema de baixa pressão.

(texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal UOL)