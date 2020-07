Índices de roubos e furtos em MS continuam em queda

Os índices de criminalidade em Mato Grosso do Sul, como roubos e furtos, continuam em queda durante o período de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Levantamentos oficiais apontam que o número de furtos no Estado caiu 28,37%, entre março e junho, e no mesmo período, houve queda de roubos em 41, 24%. A violência doméstica também teve acentuada redução de 16,19%.

Conforme os números divulgados pela Sejusp, o número de furtos no Estado caiu de 11.171 para 8.002, no comparativo entre 9 de março a 28 de junho de 2019 e o mesmo período de 2020. Os roubos tiveram uma redução, de 2.381 para 1.399, enquanto as ocorrências de violência doméstica, de 5.745 para 4.815, no mesmo período.

Para o titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Campo Grande, delegado Reginaldo Salomão, a redução nos crimes de furto e roubo, incluindo latrocínio, já vinha apresentando redução nos indicadores desde 2018, e no período em que se instalou a pandemia em razão do Covid-19, os números se mostraram ainda mais acentuados, registrando queda expressiva.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a estatística demonstra a eficiência das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, adotadas pelo Estado com a adesão dos municípios, e a atuação exemplar das forças policiais na defesa da sociedade.

Reinaldo Azambuja também citou a decisão do Estado de pedir ao governo federal, ainda no início da crise de saúde pública (março), o fechamento das fronteiras de Mato Grosso do Sul com os países vizinhos – Paraguai e Bolívia.

“São ações que deram eficácia ao controle da pandemia e redução da criminalidade, amparadas pelos investimentos do governo em segurança, aplicando mais de R$ 130 milhões no aparelhamento policial em cinco anos”, disse.

(Texto: João Fernandes com assessoria)