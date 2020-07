Imposto e gastos com cartório entram no crédito imobiliário

Contrato habitacional também poderá ser registrado de forma on-line

A Caixa anunciou ontem (2) uma série de estímulos para o setor imobiliário. Entre as medidas informadas pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, estão o registro eletrônico do contrato habitacional e a opção de incluir no financiamento os valores devidos em ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e demais custas cartorárias para pessoas físicas.

Pelo menos 30% dos cartórios do Estado já estão aptos para a realização dos trâmites online e até o dia 13 deste mês, período no qual iniciam as operações por todo o país, mais registradores estarão adequados. O setor imobiliário aponta para nova injeção de ânimos com mais facilidades.

De acordo com a Caixa, por meio da Plataforma Centralizada do Colégio do Registro de Imóveis, o registro eletrônico de escrituras para contratos de pessoa física de empreendimentos financiados será realizado de forma eletrônica, com troca de arquivos entre o banco e o respectivo cartório a partir do próximo dia 13 de julho.

(Texto: Michelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)