Cruzeiro inicia ‘Operação FIFA’, para arrecadar recursos

O Cruzeiro iniciou a “Operação FIFA”, que tem como intuito a arrecadação de verba para ajudar a quitar dividas do clube. O projeto foi iniciado nesta sexta-feira (03), pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, que está responsável por receber a quantia dos torcedores, que enviarão em uma plataforma online.

O torcedor poderá doar qualquer valor, com um mínimo de R$ 1. A diretoria da Raposa garante que o que for doado será usado integralmente nos débitos na entidade máxima do futebol. A plataforma que será usada é o site “Meep Donate”, que repassará tudo ao Cruzeiro, sem taxas de uso do sistema.

O mandatário celeste disse também que as doações serão apenas o primeiro passo da “Operação FIFA”.

“Tenho recebido muitos contatos de torcedores querendo ajudar o Cruzeiro. E todos sabem que entre os nossos maiores problemas hoje estão as dívidas com a FIFA, que impactam diretamente na vida do Clube. Quem puder doar, participe, pois isso será muito importante para o Cruzeiro. A Operação Fifa terá esta primeira fase lançada agora, e futuramente vamos divulgar mais ações nas quais o torcedor poderá participar para ajudar o Cruzeiro” disse Sérgio Santos Rodrigues.

A pressa do Cruzeiro em ter outras fontes de receitas para arcar com dívidas na FIFA é pelas duas ordens de pagamento recebidas na última terça-feira (23) referentes a débitos nas aquisições de Rafael Sóbis, junto ao Tigres-MEX, e Pedro Rocha, vindo do Spartak-RUS.

O total das duas pendências supera os R$ 14 milhões e devem ser quitadas em 15 de julho e 6 agosto respectivamente, para evitar que o clube fique sem poder registrar jogadores. Não há risco de perda de pontos, como ocorreu no caso do volante Denílson, negócio de 2016 com o Al Wahda, dos Emirados Árabes, que tirou seis pontos da Raposa na Série B deste ano.A frente aberta pela Raposa para sanar os débitos visa eliminar o montante de R$ 81,4 milhões que o clube terá de pagar a credores na FIFA.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)