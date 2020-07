Carga de cigarros contrabandeados é apreendida na BR-163

Em Rio Brilhante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão que contrabandeavam cigarros. Uma das cargas continha mais 400 mil maços e a outra 350 mil cigarros, ambas somam R$ 3,7 milhões de prejuízo aos contrabandistas.

Os policiais abordaram um caminhão Scania/R 420 atrelado a dois semirreboques, com placas adulteradas. O condutor de 29 anos, disse que transportava soja.

Em vistoria, os agentes encontraram 800 caixas de cigarros de origem estrangeira, totalizando 400 mil maços do contrabando. Com o flagrante, o condutor confessou ter recebido a carreta em Amambaí e viajaria até o norte do estado, sem informar a cidade destino. Pelo transporte, disse que receberia R$ 2 mil.

O preso e os veículos foram encaminhados para a Polícia Federal em Dourados.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)