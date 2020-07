Brasil lidera número de óbitos por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 1.038 óbitos pelo novo coronavírus em 24 horas, tornando assim o país com o maior número contabilizado no mundo. Os dados foram analisados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e na sequencia, vem México (741) e Estados Unidos (725). Contando com todas as vítimas ao redor do mundo, somasse 517.877.

O relatório também mostra os três países onde houve maior número de novos casos, Estados Unidos segue liderando com 54.271, em seguida vem o Brasil (46.712) e Índia (20.903). Com isso, o número de casos confirmados foi para 10.710.005 casos.

Os dados podem estar defasados em relação aos últimos levantamentos divulgados individualmente pelos países, pois foram fechados no começo do dia.

