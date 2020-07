Afro Insight da semana fala de Atividade Física na Pandemia

Rasdair da Mata conversam com Profissional de Educação Física Professor Mário César Batista

O podcast “Afro Insight”, da TV O Estado Online, apresenta mais uma edição e trouxe como convidado o professor de educação física, criador do projeto de corridas de rua “Freedom do Pantanal” Mário César Batista .O bate-papo da vez, apresentado pelo radialista Rasdair da Mata, foi relacionado as práticas de atividade físicas nesse período de isolamento e distanciamento social, o professor Batista como prefere ser chamado, da dicas de como fazer os exercicios em casa, e de como acessar as aula que esta disponibilizadas pela FUNESP.

Para o professor, “as atividades físicas ajuda a aumentar o sistema imunológico, e a prevenir a covid-19. Ele ainda comenta que para as pessoas que gostam de correr em parques, que comece a fazer isso no parques dos poderes, pois o movimento “AMIGOS DO PARQUE” fez com que a rua do parque dos poderes fosse fechadas aos finais de semana, para que haja o distanciamentos entre as pessoas durante a prática do esporte.

E para quem deseja ver as aulas onlines do professor Batista, ou de outros professores é só acessar as redes sociais da FUNESP pelo Facebook,Instagram, Youtube.“@funespcgms”

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues)