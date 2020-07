Reabertura de Guanandizão prevista para 26 de agosto é vista como improvável

Confirmado pela prefeitura de Campo Grande e pelo governo do Estado como um dos palcos que receberá a seleção brasileira de vôlei em uma das etapas da Liga das Nações de 2021, o Guanandizão, previsto para ser reaberto em agosto deste ano, pode ter sua reabertura novamente adiada.

Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) reforçou ao jornal O Estado, nesta quarta-feira (2), que a data de inauguração do Ginásio Avelino dos Reis, prevista para o dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande, possivelmente não aconteça. “Não nos preocupamos com o andamento das obras nesse momento pois estão bem encaminhadas. Nossa preocupação se dá com a inauguração do espaço”, diz o dirigente.

A preocupação segue com a pandemia. “Não temos como realizar uma inauguração de tamanha importância e no dia seguinte ‘botar’ um cadeado e não ter nenhuma atividade lá dentro”, frisou Terra. O principal ginásio de Mato Grosso do Sul está interditado ao público há sete anos.

Uma das etapas da Liga das Nações de voleibol, datada para junho deste ano em Campo Grande, foi cancelada em virtude do novo coronavírus, mas mantida na edição de 2021. Itália, Alemanha e Rússia, seleções que participariam do evento este ano, cedem espaço a Polônia, (atual campeã mundial), Bulgária e China.

José Eduardo da Mota “Madrugada”, presidente federação estadual da modalidade, reforçou à reportagem ontem, que a manutenção da sede para o ano que vem fortalece a modalidade a nível estadual. “É interessante que o Estado seja sede de competições desse porte. Com a crescente de Mato Grosso do Sul no vôlei de praia à nível internacional, se potencializa para reivindicar o espaço e consequentemente coordenar competições de tamanha magnitude”, falou o dirigente.

Atualmente, Victoria Lopes, nascida em Ivinhema – a 288 km de Campo Grande – é vice-líder do ranking nacional de duplas da CBV ao lado da sergipana Tainá, e sétima colocada no geral individual da modalidade. Talita, nascida em Aquidauana, e Saymon, natural da Capital, também figuram entre os principais atletas do vôlei de praia nacional.

(Texto: Alison Silva)

Veja também: Torcida é expulsa após recusa para manter o distanciamento