Motorista é preso com 260 Kg de maconha em caminhão em MS

Um traficante, de 39 anos, foi preso nesta quarta-feira (01) enquanto transportava 260 quilos de maconha na rodovia MS-164 em Ponta Porã.

Os tabletes da droga estavam escondidos sob o assoalho da carroceria de um caminhão com placas de Goiânia, GO, que foi abordado pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) nesta madrugada.

Ao todo foram encontrados 366 tabletes de maconha no veículo. Foi necessário apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros para retirada das drogas do caminhão.

Segundo o motorista, a droga seria levada até o assentamento Itamarati, que fica na região de Ponta Porã por apenas R$ 150,00 mas não disse quem receberia a droga. Ele, o caminhão e a droga foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil na cidade.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Ponta Porã Informa)