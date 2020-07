Mato Grosso do Sul ultrapassa 100 mortes por covid-19

Em um dia, o Estado teve acréscimo de 20 mortes

Mato Grosso do Sul registrou mais 14 mortes decorrentes do coronavírus nesta quinta-feira (2), conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Diante disso, o Estado contabiliza 105 vítimas da doença.

As vítimas são uma mulher, de 55 anos, que morava em Corumbá, sem comorbidades prévias. Uma moradora de Nova Andradina, de 85 anos, com histórico de diabetes. Outra de 79 anos, que residia em Batayporã e sofria de diabetes e hipertensão. Uma mulher, de 84 anos, moradora de Cassilândia e sofria de diabetes. Outra de 75 anos, residente de Sonora, sem comorbidades relatadas.

Uma mulher, de 75 anos, tinha doença cardiovascular crônica e obesidade. Outra de 50 anos, sofria de doença cardiovascular crônica, diabetes e asma. Outra mulher, de 66 anos, sofria de diabetes. Todas moravam em Campo Grande.

Outra vítima é um homem de 78 anos, residente de Campo Grande. Ele sofria de doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica. Um homem de 77 anos, morador de Três Lagoas, que sofria de hipertensão. Outro de 50 anos, residente de Douradina e sem comorbidades relatadas.

Um homem de 66 anos, residente de Dourados e sofria de doença cardiovascular crônica e diabetes. Outro de 77 anos, morador de Dourados. Por fim, um morador de Coxim, de 67 anos, que sofria de Doença cardiovascular crônica e diabetes.

Mortes por coronavírus no Estado

Dourados continua liderando, com 28 mortes. Em seguida está Campo Grande, com 17; Corumbá, 11; Três Lagoas, seis; Itaporã, Ponta Porã, com quatro; Batayporã, Itaquiraí, Guia Lopes da Laguna e Fátima do Sul, com três; Paranaíba, Vicentina, Brasilândia, Rio Brilhante, Douradina, Amambai e Nova Andradina, dois. Por fim, Itaporã, Iguatemi, Sidrolândia, Deodápolis, Anastácio, Glória de Dourados, Naviraí, Cassilândia, Coxim e Sonora, com uma morte registrada cada município.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

