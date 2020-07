Internas do presídio de Rio Brilhante passam por testagem de covid

Internas do Estabelecimento Penal Feminino de Rio Brilhante (EPFRB) passaram ontem (1) e hoje (2), por uma testagem em massa para o diagnóstico do coronavírus (covid-19). A ação realizada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) teve como parceria a Secretaria Municipal de Saúde.

Com os testes, 21 casos deram positivos entre as 98 reeducandas que estão na unidade prisional. Esses foram os primeiros diagnósticos positivos de infecção por coronavírus entre a população carcerária de Mato Grosso do Sul.

Todas as internas diagnosticadas estão em isolamento, e novos testes serão aplicados conforme a necessidade e protocolo padrão dos órgãos de saúde. Somente uma delas, por orientação médica, foi necessário ser encaminhada para a rede hospitalar, devido a problemas anteriores no pulmão.

Além disso, também foram aplicados testes nos servidores que atuam no presídio, com um caso confirmado em uma servidora e outra que estava com sintomas, aguarda o resultado. As duas foram afastadas do serviço.

Medidas de prevenção nos presídios

Desde o início da pandemia, a Agepen tem adotado vários protocolos de prevenção como a suspensão de visitas presenciais e implantação de contatos virtuais por videoconferência; adoção de procedimentos para a higienização de produtos e objetos que entram nas unidades, com o uso de solução sanitizante e quarentena mínima de 24 horas antes da entrega aos internos; bem como a desinfecção regular de celas, corredores e demais espaços que compõem as estruturas prisionais.

Também foram fornecidas máscaras de proteção tanto aos policiais penais como a todos os internos em estabelecimentos prisionais do Estado. Outra medida importante é o isolamento preventivo de detentos que chegam de delegacias ou daqueles que apresentam sintomas gripais.

Como parte das ações de combate à proliferação da Covid-19, a agência penitenciária também recebeu 2,1 mil testes rápidos para detecção de anticorpos contra o novo coronavírus e diagnóstico precoce da doença, em caso de suspeita no ambiente carcerário, que foram distribuídos a todas as unidades da Agepen no Estado, e estão sendo aplicados conforme normativas estabelecidas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

