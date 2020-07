FCF rejeita proposta para conclusão do Cearense

Por conta das consequências da pandemia no estado do Ceará, as equipes de Fortaleza e Ceará, procuraram a Federação Cearense de Futebol (FCF) e apresentaram a ideia de finalizar o Cearense em outro estado.

A proposta foi rejeitada, mas a FCF promete buscar uma solução nas próximas semanas.

“(Fortaleza e Ceará) Me falaram desse desejo. É inusitado. Temos mais seis clubes disputando o Cearense. Uma situação constrangedora, que teríamos condição de evitar com uma solução de antecipação da data de reinício do Estadual. Os clubes e locais de jogos estão prontos, com higienização, sanitização e testes PCR em todos os envolvidos, conforme comprometimento da FCF”, declarou o presidente da Federação Cearense, Mauro Carmélio.

Além do estadual, as equipes do Ceará tem no calendário as competições nacionais, que estão programadas para retomar as atividades a partir de agosto.

Veja também: Torcida é expulsa após recusa para manter o distanciamento

(Texto: Inez Nazira)