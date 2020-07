Veículo furtado é apreendido com mais de 1,7t de maconha

Nesta quarta-feira (01), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 1.791 quilos de maconha, em Dourados.

A equipe abordou uma camionete GM S10 de cor branca, o condutor não obedeceu a ordem de parada e tentou fuga.

Durante perseguição, o homem perdeu o controle da direção causando sérias avarias nos pneus e lataria; abandonou a camionete e fugiu para a mata, não sendo localizado.

Durante a checagem os policiais averiguaram que as placas eram falsas, contatou-se um registro de Roubo/Furto ocorrido no Estado do Paraná, sendo as placas verdadeiras do município de Cascavel (PR).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)