Prefeitura retoma construção de escola no Bairro Parati

Com investimento de R$ 1,8 milhão, a Prefeitura de Campo Grande vai retomar ainda esta semana a construção de uma escola no Bairro Parati, projetada para 14 salas de aula no Bairro Parati. A previsão dos engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos é de que o prédio possa ser entregue em 8 meses.

A obra foi iniciada em 2013, paralisada mais de uma vez ao longo deste período. A obra estava parada há quatro anos e com isso, foi preciso atualizar planilhas e ajustar o orçamento original, de pouco mais de R$ 3 milhões, feito em 2012. O custo foi reajustado em R$ 872 mil, elevando o orçamento final para R$ 3.872.241,72.

A Prefeitura também está construindo outra escola na Vila Natalia, numa área de 18.617.66 metros quadrados entre as ruas Ilha de Marajó, Luiz Paganini e Rosa Ferreira Pedro. Com 2.651 metros quadrados de área construída, além de 12 salas de aula, terá laboratório, quadra poliesportiva coberta, instalações administrativas, com todas as adequações de acessibilidade.

A construção da escola da Vila Natália tinha recursos assegurados há quatro anos, quando foi firmado convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o repasse de R$ 3.423.368,88.

Em julho de 2014, foi liberada a primeira parcela, no valor de R$ 684.673,78. Como o orçamento estava defasado, com planilhas feitas há mais de sete anos, a Prefeitura teve de ampliar a contrapartida, para garantir a construção da escola que vai exigir um investimento de R$ 4.272.622,05.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

