Preço do diesel aumentará em 6% e gasolina em 3% nas refinarias

A Petrobras anunciou reajuste médio de 6% do diesel e 3% da gasolina, valendo a partir da próxima quinta-feira (02). Essa é a terceira alta seguida no preço do diesel, e para gasolina é o sétimo aumento seguido.

Mesmo com o aumento, o combustível ainda acumula queda de 31,6% neste ano, após forte impacto na demanda em decorrência da pandemia de coronavírus.

Para a gasolina, o novo reajuste eleva o preço médio nas refinarias da Petrobras a 1,5788 real/litro, mais alto nível desde o final de fevereiro. A cotação segue se afastando das mínimas do ano, vistas no fim de abril —quando o litro chegou a valer 0,916 real—, embora ainda acumule queda de 17,6% no ano.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

