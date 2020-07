DOF bate recorde de apreensões de droga com 109 t

Nesta quarta-feira (01), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) divulgou balanço das ações neste primeiro semestre em Mato Grosso do Sul. O maior volume de drogas da história do Departamento foi apreendido no período, sendo 109,3t. Este total já é maior que o apreendido em todo ano de 2019, que figurou 107,2 t.

No comparativo do total apreendido em todo o 2019 e do total apreendido ate junho de 2020, o aumento é de 101,79%.

A maconha é o entorpecente de maior volume, com 99% de todo o volume apreendido. Outro destaque é a concentração no mês de junho de 2020 onde se apreendeu 65,2 toneladas de drogas, enquanto nos outros 05 meses de 2020 se apreendeu 44,1 toneladas de drogas.

Uma destas apreensões ocorreu no dia 28 passado. Conforme mostrado pelo Dourados News, na MS-156, em Caarapó, caminhão com quase 10t de maconha foi apreendido. O condutor não foi localizado.

O órgão destacou em nota que “essa marca chama a atenção já que as estatísticas demostram que os primeiros meses do ano são períodos caracterizados por baixo volume de apreensão de drogas, mas 2020 os resultados têm contrariado essa tendência”.

Estas apreensões resultaram na prisão de 221 pessoas, entre 175 homens e 46 mulheres. Houve crescimento de 23% no número de pessoas presas quando comparado com o mesmo período de 2019.

Ainda conforme o órgão, a expectativa é que esta marca histórica seja ampliada, já que os dados apontam que as apreensões de drogas tendem a aumentar nos últimos meses do ano.

(Texto: Dourados News)