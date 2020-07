Dia Internacional do Reggae conta com apresentações online em todo o mundo

Os planos estão a todo vapor para a celebração do “International Reggae Day” (Dia Internacional do Reggae) (IRD), a celebração global da cultura da música jamaicana produzida anualmente em 1º de julho.

A celebração virtual de 24 horas do 1º de julho, contará com apresentações on-line, sets de DJs, painéis e especiais de mídia de todo o mundo, complementados pela participação na mídia digital, mostrando o melhor da cultura musical da Jamaica e da comunidade global do Reggae.

Esse ano sob o tema # FromJamrock2HipHop, o IRD destacará as mudanças no show, compartilhará a rica história da gênese e conexões contínuas entre a música jamaicana e o Hip Hop. Duas culturas musicais relacionadas ao estilo de vida que continuam a unir, inspirar e elevar o mundo.

Andreia Davis – Fundadora do “International Reggae Day” (Dia Internacional do Reggae), sobre o IRD 2020: “Uma manifestação de apoio e incentivo ao envolvimento está sendo recebida internacionalmente dentro de casa”. O programa deste ano é totalmente virtual pela primeira vez. A participação comprometida de artistas do Reggae no Jamaica e em todo mundo e os planos que estão sendo feitos por vários países são inspiradores.

Mais de 30 países estão envolvidos na apresentação do IRD 2020. O “International Reggae Day” (Dia Internacional do Reggae), apresentará uma história envolvente sobre o tema # FromJamrock2HipHop neste importante capítulo da história da música da Jamaica e destacará o impacto cultural global.

O Reggae é uma vertente musical desenvolvida originalmente na Jamaica, no final da década de 1960, e teve sua origem a partir do Ska e Rocksteady.

A atual pandemia do COVID-19 colocou muitos em consonância com a visão do “International Reggae Day” (Dia Internacional do Reggae) (IRD), sendo observada hoje, como conceituada pela especialista em música Andrea Davis.

O Dia Internacional Reggae, (IRD – International Reggae Day) foi inspirado por Winnie Mandela durante sua visita oficial à Jamaica em julho de 1991, com o marido Nelson Mandela logo após a sua libertação da prisão.

Sra. Mandela falou do poder do Reggae através das obras de Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, Jimmy Cliff e outros, para inspirar as pessoas da África do Sul em face do regime de opressão do Apartheid. Um dia para reconhecer o poder desta forma de arte, pareceu apropriado para Andrea Davis (organizadora do IRD), a criação de um festival para celebrar o dia internacional do Reggae que foi lançado em 1 º de julho de 1994.

A comunidade reggaeira do Estado estava preparando um grande Festival de Reggae para celebrar a data, ai veio à pandemia da Covid 19 e o projeto teve que ser adiado, mas a data não vai ficar sem comemoração, no próximo dia 4 de julho sábado as 16:00, vai rolar a Live Show da Banda Canaroots Reggae, pra animar a massa reggaeira que está em isolamento social, prepare os capacetes, aumente-o som que as pedras vão rolar, são pedras que batem e ninguém sente dor, como Robert Nesta Marley nos ensinou. “Uma coisa boa da música é que quando ela atinge você, você não sente dor”.

Eventos em todo mundo

A plataforma principal do evento, ireggaeday.com, começou a transmitir ao vivo conteúdo influenciado pelo Reggae desde as 12:00 da meia-noite – isso incluiu músicas com vários seletores conhecidos; uma apresentação especial em vídeo de cenas inéditas do Reggae Sunsplash, com o príncipe herdeiro do Reggae Dennis Brown; e performances ao vivo com artistas como Lila Iké e Mikey Spice.

Davis também se orgulha do número de painéis de discussão sobre o estado da música Reggae que também ocorrerão em vários países.

“Começamos às 9:00 com o painel do IRD Kingston, que examinará ‘Rebel Music: Reggae e Hip Hop como a trilha sonora de Global Resistance’. Os participantes do painel incluem Mutabaruka, Ibo Cooper, Taru Dalmi, da Índia, e Andrew Kasrils, da África do Sul. Às 11:00 horas, o próximo painel será de Nova York e apresentará o tema para este ano, # FromJamrock2HipHop. Os participantes do painel incluem DJ Kool Herc, jornalista Pat Meschino, Aarone Talbert, da VP Records, e o professor Don Green”, disse Davis.

“O terceiro painel é às 13:00 e iremos para o Reino Unido para ‘a influência de Marcus Garvey na Reggae Music’. Este evento está sendo hospedado pela British Black Music. Voltamos para casa para o painel final do dia às 18:00, que abordará ‘Construindo a Meca do Reggae em um mundo pós-COVID’. Os palestrantes da sessão incluirão o produtor Walshy Fire, Seanie B, da BBC, e Ewan Simpson, da Jamaica Reggae Industry Association”, continuou Davis.

Este ano, o IRD, de acordo com o seu tema, saudará 11 artistas cuja criatividade impactou o crescimento e o apelo global da música.

Os que serão reconhecidos e homenageados são; Bounty Killer, Beenie Man, Damian Marley, Busta Rhymes, Heavy D, DJ Kool Herc, Biggie Smalls, Super Cat, Shinehead, The Fugees e Sandy “Pepa” Denton do grupo de Hip Hop Salt-N- Pepa.

Davis também divulgou que existem eventos de IRD ocorrendo em todo o mundo, incluindo Estados Unidos, África e América do Sul.

“O Reggae sempre teve a capacidade de servir como música de cura. Numa época em que as ruas do mundo estão cheias de manifestantes clamando pelo direito dos afros pretos (as), que vivem fora do continente africano, o Reggae continua sendo a fonte de inspiração e defesa – só precisamos ouvir as histórias do que o Reggae fez pelos pretos (as) sul-africanos que lutaram contra a opressão do regime do apartheid. “É um ótimo momento para a música e estou satisfeita com as atividades on-line e a paixão que agora rodeiam a música”, disse Davis, ao Jamaica Observer.

“International Reggae Day” (Dia Internacional do Reggae)

A celebração do IRD tem sido promovida como um evento anual, desde a sua proclamação pelo Governador Geral da Jamaica em 2000. Um festival de 24 horas celebrando o melhor da criatividade Jamaicana e seu impacto na Cultura Mundial. A variedade de atividades nos eventos são produzidas ao longo do ano, que conta desde festivais de música, exposição de artesanato, Festival de filmes relacionados ao Reggae e sua cultura, workshop e conferências de direitos autorais, busca de talentos, além de diversas exposições e premiações. IRD tem sido usado como uma plataforma de lançamento para vários produtos, músicos, bandas e até culinária com aromas jamaicanos.

(Publicação: Da redação com informações da assessoria)