COB ainda fala em mandar atletas para Europa

Por conta da COVID-19, entrada de brasileiros está barrada

Em comunicado emitido na terça-feira (30), a União Europeia barrou a entrada de brasileiros no continente europeu por tempo indeterminado, em virtude dos crescentes casos do novo coronavírus no país. A decisão frustra momentaneamente as movimentações do COB (Comitê Olímpico do Brasil) que almeja enviar cerca de 200 atletas com potencial olímpico para o continente.

O intuito da organização é viabilizar uma rotina de treinamentos a atletas de 15 modalidades, que viajariam a Portugal, de olho em índices olímpicos para Tóquio 2021. Em nota oficial, o COB disse que não descarta a possibilidade de seguir para a Europa até dezembro, mas que por meio do veto, visa trabalhar a liberação do Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro (RJ). A entidade disse que não tem um segundo plano no momento, e sequer comprou as passagens para Portugal, por que não tem garantias de poder seguir até o país.

Neste momento, apenas Argélia, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Marrocos, Montenegro, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailândia, Tunísia e Uruguai possuem aval para adentrarem na Europa.

O país não se adequa aos três critérios impostos pelos europeus para poder viajar ao continente: a tendência de contágios esteja estável ou decrescente; respeito aos critérios internacionais de testagem, vigilância, monitoramento e rastreio de novos casos; que o número de casos por 100 mil habitantes seja inferior à média europeia no dia 15 de junho.

Nadador de MS já havia desistido de viagem e prefere treinar no país

Em entrevista ao jornal O Estado no último dia 19, o campo-grandense, tricampeão pan-americano nos 200 metros borboleta, Leonardo de Deus, falou sobre o convite que recebeu para compor a delegação brasileira que viajaria até Portugal a fim de manter uma rotina de treinos centrada na preparação olímpica para Tóquio. O atleta disse ter recebido o convite do COB, entretanto, decidiu de maneira conjunta com seu treinador permanecer no país. O desgaste da viagem e o translado entre países, além de estar com a esposa grávida, são fatores que pesaram a decisão do atleta.

Na mesma oportunidade, o sul-mato-grossense que mora em São Paulo, onde defende a Unisanta, falou sobre a possibilidade do Comitê buscar alternativas para realizar o treinamento dos atletas brasileiros no CT Maria Lenk, na cidade carioca. Segundo o nadador, o local oferece todo o suporte necessário aos atletas do país, e pode ser utilizado nesse momento de necessidade, visto que “muitos atletas não tem como treinar”.

(Texto: Alison Silva)