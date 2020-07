Brasil passa de 1,4 mi de casos de covid e 60 mil óbitos

Os casos de coronavírus (covid-19) no Brasil ultrapassaram a marca de 1,4 milhão e totaliza 60.610 óbitos decorrentes da doença. Em um dia, o país registrou mais 1.016 mortes e 45.482 novos infectados.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 826.061 pacientes recuperados da Covid-19 e 560.852 em acompanhamento.

Com isso, o Brasil passa a ser o segundo país do mundo com maiores números de casos e de mortes em consequência do novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

