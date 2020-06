Veículo furtado é recuperado com mais de 100 kg de maconha

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontraram na tarde desta segunda-feira (29), um veículo Hyundai Tucson de cor preta. O carro já contava com resgistro de roubos na cidade de São Paulo.

De acordo com as informações repassadas por policiais ao Dourados News, as autoridades deram ordem de parada ao condutor e ocupante do veículo Tucson. No momento da vistoria, foram localizados 149 volumes prensados de maconha, com peso total de 113 quilos, em compartimentos ocultos nos bancos e portas.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

(Texto: Karine Alencar)