Podcast trata sobre protocolos mundiais e a covid-19

‘Consulta Virtual’ recebe o Dr. Luiz Antônio Moreira Costa

Em mais uma edição do projeto ‘Consulta Virtual, da TV O Estado, Ivandro Fonseca fala a respeito de questões relacionadas a covid-19, pandemia que tem desafiado sistemas de saúde pública no Brasil e no mundo. No programa, o administrador hospitalar recebeu o médico Luiz Antônio Moreira Costa para conversar a respeito de protocolos mundiais referente a pandemia como o fechado em Madrid e o de Marseille.

O participante ao lado do ex-secretário da saúde, foi recentemente coordenador do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Campo Grande, e repercutiu quanto a tratamentos da doença e formas que o Poder Público deveria atuar para se evitar mais mortes na pandemia.

O programa teve transmissão em live pela página pessoal de Ivandro Fonseca, no facebook do aprtesentador, e também será veiculado pelo Deezer e no Youtube do Jornal O Estado, em versão de podcast.

O ‘Consulta Virtual’ foi inaugurado neste ano com o objetivo de debater na internet temas de vanguarda na Medicina e também a realidade da Saúde Pública em Campo Grande.

(Texto: Ana Beatriz)