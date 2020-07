Morador encontra explosivo em terreno em Sidrolândia

Um morador encontrou um objeto que se parecia com um artefato explosivo na tarde de segunda-feira (29) em Sidrolândia. A equipe de policiais da cidade isolou o local e o grupo de bombas e explosivos do BOPE foi imediatamente acionado.

Chegando ao local, a equipe especializada adotou as medias contra-bombas, realizando a identificação do objeto constatando ser um projétil de munição de canhão 70mm. Descartando a possibilidade de intervenção no local, o objeto foi removido até uma área desabitada para a sua neutralização.

O artefato foi submetido a uma detonação controlada e seus fragmentos recolhidos para análise. O BOPE orienta que, em caso de encontro com algum objeto suspeito de ser explosivo, não tocar, não mexer, não deixar que o façam.

Acionem a polícia militar pelo 190 ou o BOPE pelo disque denúncia – 99238-2927 (Whatsapp).

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com Assessoria da BOPE)