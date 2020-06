Grêmio irá treinar em Santa Catarina

Nesta terça-feira (30), fi anunciada a decisão tomada pelo Governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), no qual diz que o Grêmio irá treinar na cidade de Criciúma, em Santa Catarina.

“O retorno do futebol, neste momento, não é prioridade. Por mais que sejam jogos com portões fechados, provocará algum tipo de aglomeração em turmas e amigos que se reúnem para assistir. Vamos precisar ganhar mais tempo para a volta do futebol”, afirmou o governador em live pela internet.

O tricolor reiterou que respeita a decisão, mas que precisa concluir a preparação do elenco visando o retorno das competições. Nesta segunda-feira, foi realizada a última atividade no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

O Campeonato Gaúcho está paralisado desde o dia 16 de março e ainda não tem previsão de retorno. O Brasileirão, segundo a CBF, irá começar no dia 9 de agosto.

(Texto: Inez Nazira com informações da Gazeta Esportiva)