Estudo revela que games melhoram a memória

Em uma pesquisa realizada por cientistas da Imperial College descobriu-se que, quanto maior o período que as pessoas passam jogando games de computador, melhor é sua memória espacial (aptidão para lembrar em que local estão as coisas). Além disso, os jogos melhoram o raciocínio verbal e a atenção.

Com o ritmo de vida alucinante da sociedade atual, e com o excesso de informações ao qual somos submetidos diariamente, provavelmente você já passou por um momento em que se esqueceu do que ia falar ou o que estava indo fazer em determinado local. Se sim, os games são uma ótima recomendação para você. Neste texto trazemos algumas ideias de jogos de ação para quem prefere esse gênero, mas há outros tipos de jogos que também demandam foco, memória e atenção e entre tantas opções, o Winner Cassino se destaca tanto nesses aspectos quanto no quesito diversão.

Os jogos de ação são os que apresentam o melhor resultado nas pesquisas. Segundo Louise Nicholls, da Universidade Strathclyde: “Os resultados mais confiáveis falam especialmente dos videogames de ação, aqueles que envolvem navegar em diferentes ambientes, encontrar alvos visuais e tomar decisões rápidas. Mas até mesmo quebra-cabeças espaciais, como o Tetris, são benéficos”. Porém, este resultado não é definitivo, restando saber o tempo necessário que se deve passar jogando para obter benefícios, e evitar que este hobby atrapalhe seu sono ou a prática de atividade física.

Recomendações de jogos de ação

Dark Souls 3

Todo fã de videogames já deve ter ouvido falar de alguma obra da franquia Souls pelo menos uma vez. Ele é um RPG de ação em terceira pessoa, onde o seu personagem deve explorar um mundo sombrio, repleto de seres das trevas, entre mortos-vivos e dragões. Os principais diferenciais do game é o seu combate cadenciado e dificuldade, onde cada ataque, defesa ou esquiva, são fundamentais para o sucesso da jornada, e evitar a tal temida morte. Além disso, o jogador não conta com um mapa para guiá-lo durante sua aventura, tendo que memorizar os caminhos por onde passa e desbloquear atalhos para as fogueiras (locais de checkpoint).

Por falar em morte, Dark Souls 3 está repleto de armadilhas e inimigos escondidos, que irão garantir que você morra, pois isso faz parte do processo. Para se ter sucesso na sua jogatina, é necessário observar e aprender os padrões de ataques dos seus inimigos, principalmente dos Chefões, que são os grandes desafios do jogo.

Além de toda atmosfera de um mundo medieval coberto pelas trevas, o seu personagem pode ser equipado com todo tipo de armas e armaduras, desde uma capa de mago, a uma armadura pesada de aço de cavaleiro. E se as armaduras já surpreendem, as armas não ficam atrás, são katanas, espadas, arcos longos, machados, clavas, cajados, etc.

God of War

O game que popularizou o gênero Hack and Slash, God of War recebeu uma sequência em 2018, trazendo Kratos, o protagonista, em uma nova aventura. Desta vez, ele está longe da sua vingança contra os deuses do Olimpo, e vive como um camponês comum no reino dos deuses nórdicos. No entanto, para conseguir levar as cinzas da sua esposa para seu local de descanso, Kratos terá que enfrentar novos inimigos, ao lado do seu filho, Atreus.

Nesta jornada, vemos um Deus da Guerra muito mais maduro, que vive para ser o mentor e protetor do seu filho. Já Atreus busca mostrar sua coragem e competência, para conquistar o reconhecimento do seu pai. A ambientação do jogo é fantástica, com florestas e montanhas cobertas de neve, templos antigos e cavernas repletas de inimigos.

Os combates violentos, são o ponto principal do game, e ele está mais visceral que nunca. Utilizando-se da sua nova arma, o machado Leviatã, e novas magias, Kratos dizima todos os seus inimigos com ataques poderosos e finalizações brutais.

(Texto:O Pantaneiro)