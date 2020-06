Aulas presenciais da Reme seguem suspensas até 31 de julho

O Diário Oficial do Estado (DOU), desta terça-feira (30), oficializou a decisão de estender a suspensão das aulas presenciais até o 31 de julho. A medida ocorre em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

De acordo com informações da PMCG, as escolas continuarão responsáveis por elaborar e disponibilizar para os alunos os conteúdos curriculares do grupo 4 ao 9º ano e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

TV Reme

Os 108 mil alunos da Reme também contam com a transmissão de aulas gravadas pela TV Reme Campo Grande, parceria com a TV Educativa do Estado. Através do canal 4.2 é possível acompanhar uma programação diária de aulas produzidas com base nos conteúdos curriculares do grupo 4 ao 9º ano, berçário ao grupo 3 e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além dos conteúdos específicos para as escolas do campo.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMCG)