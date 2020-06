Larissa Manoela revela dores no joelho

Larissa Manoela apareceu em seu Instagram, no fim da tarde de hoje, para falar sobre como tem passado o período de quarentena, necessária para conter o avanço do novo coronavírus.

Na publicação, ela contou que, além de ter passado por uma cirurgia para retirar os sisos recentemente, está sofrendo com dores no joelho. Para tratar a lesão, a atriz tem feito reforço muscular.

“Tenho 19 anos com a mesma cara de sapeca de quando eu tinha 5”, riu a atriz. “Bem que dizem que quando você tira o siso o juízo sai junto! Brincadeiras a parte, estou me recuperando 100% dos ‘dentitos’ e também de uma leve lesão no joelho. Pedi um ‘help’ pros meus médicos perfeitos sem erros @wanderleimotta e @giovannabmotta, porque comecei a sentir o joelho durante os meus treinos”, explicou. Ela prosseguiu: “Então agora junto com o acompanhamento do querido Chico Salgado que tem me dado o máximo de atenção para eu não ter nenhuma lesão mais séria, eu acabei de fazer um treino particular de reforço muscular”, citando o personal trainer que é bastante requisitado entre as celebridades brasileiras.

Por fim, Larissa ressaltou a importância de ter acompanhamento médico específico nesse tipo de tratamento. “É MUITO importante a gente ter um acompanhamento específico com quem entende e que vai te ajudar a se recuperar pra voltar com tudo pros treinos. Aqui é vida real hahhahaha. Vamos nos cuidar”, ponderou.

(Texto:Istoè)