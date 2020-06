Letícia Spiller causou alvoroço nos seus fãs ao relembrar seus tempos como paquita do Xou da Xuxa. Em seu TikTok, a atriz reproduziu um desafio em que aparece limpando um espelho e, de repente, aparece com outro look.

No começo do vídeo, Spiller aparece de toalha, após tomar banho, e desenha um coração no espelho, embaçado. Em seguida começa a limpá-lo. Ao passar o pano pela terceira vez, ela aparece com o figurino de paquita.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da Istoè)