Condutor é preso por embriaguez e porte ilegal de arma

Durante patrulhamento rural em Santa Rita do Parto, na madrugada desta segunda-feira (29), a polícia prendeu um homem de 46 anos por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com informações da PMMS, a ação aconteceu no Assentamento Mutum, o suspeito conduzia uma motocicleta Honda Bros com placas de Campo Grande quando foi abordado.

Além de apresentar sinais de embriaguez, na jaqueta do suspeito foram encontradas 45 munições de calibre 22.

Questionado sobre a posse de arma de fogo, o homem afirmou que havia vendido uma espingarda calibre 22 para um amigo e que as munições compradas seriam revendidas para o mesmo.

Ainda segundo informações, na casa do suspeito foram localizadas mais duas munições do mesmo calibre.

Confira:

Polícia encontra droga abandonada às margens de rodovia

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMMS)