Brasil registra 24.052 casos de Covid e 692 mortes em um dia

O Brasil registrou 24.052 novos casos de coronavírus e 692 óbitos nas últimas 24 horas, de acordo com informações do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (29). Com isso, o país atinge a marca de 1.368.195 e o total de 58.314 mortes decorrentes da covid-19.

Segundo informações, o Brasil é o segundo país do mundo com maior índice de casos e mortes da doença, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,5 milhões de infectados e quase 126 mil óbitos.

O número de contaminados é menor aos quase 40 mil novos casos divulgados entre terça e sexta-feira da semana passada. Além disso, fica abaixo dos mais de 30 mil casos verificados tanto no sábado como no domingo, conforme dados do ministério.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

