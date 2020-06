Semana crítica: MS teve mais de 330 casos por dia de COVID-19

Mato Grosso do Sul se mantém na curva de ascensão dos casos do novo coronavírus. Na última semana, entre o dia 20 e 27 de junho, foram registrados 2,3 mil casos, sendo que a média diária passou de 330 casos. Campo Grande voltou a ser o município com maior número de casos contabilizados durante o período, com 829, ao passo que Dourados, município considerado epicentro do vírus no Estado, contabilizou 676. No último sábado (27), foram registrados 7,3 mil casos confirmados, desse total 3,7 mil estão recuperados e 3,4 mil continua em tratamento, sendo 174 internados. As mortes totalizam 71, entre elas a segunda morte entre indígenas.

Segundo a secretária adjunta da SES (Secretária de Estado de Saúde), Cristiane Maymone, os casos do COVID-19 passam por uma alta significativa, que teve início em meados de maio, momento em que eram 350 casos no total. Porém, desde então o número de contaminados seguem o analisado em outras síndromes respiratórias graves. “A semana epidemiológica 21 é uma semana em que nós sempre estivemos atentos, pois este é a data início prévia, em que outras doenças respiratórias graves demostram aumento”, pontuou.

Outro ponto que tem preocupado os administrados se dá pelo aumento no número de mortes, pois, até o momento da publicação do boletim epidemiológico, foram registradas 28 mortes durante a semana, totalizando 71 mortes. Entre as vítimas está o segundo indígena, sendo um homem, de 67 anos, que estava internado no Hospital Evangélico, em Dourados. Com isso, a SES deu início a um plano para aumentar a análise de casos nas aldeias.

A infectologista e membro do COE-MS (Centro de Operações de Emergências), Mariana Croda, apontou que, além da conscientização, com o desenvolvimento de uma cartilha na língua nativa, o planejamento prevê aumento nas análises. “Os indígenas possuem um plano de apoio, sendo aplicado a mais de 40 dias, os primeiros casos identificados foram através desse monitoramento, em Caarapó e Dourados, e, surpreendentemente estão obtendo êxito no controle”, ressaltou. Com o anúncio do aumento da testagem, um protocolo semelhante será implantado no sistema prisional.

(Texto: Amanda Amorim/Publicado por João Fernandes)