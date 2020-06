Dudu pode ser a 2ª maior venda da história do Palmeiras

A proposta de 13 milhões de euros (R$ 79,6 milhões) preparada pelo Al Duhail, do Qatar, para levar Dudu foi considerada baixa por parte da torcida, mas, mesmo sem o bônus que pode elevá-la a 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões), será a segunda maior transferência da história do clube, caso a diretoria a aceite. Somente Gabriel Jesus saiu por mais dinheiro do Verdão.

O atacante da Seleção Brasileira foi levado por 32 milhões de euros (R$ 117 milhões, na época) pelo inglês Manchester City, em 2016. O segundo colocado da lista, por enquanto, é Rivaldo, que foi para o espanhol Deportivo La Coruña, em julho de 1996, por um valor estimado pelo Transfermarkt em 12 milhões de euros.

Dudu, no entanto, deve render diretamente ao Palmeiras ainda mais dinheiro do que Gabriel Jesus, caso a proposta seja aceita. Entre negociações na época da liberação do jogador ao Manchester City e vitórias em disputas judiciais na sequência, o clube ficou com quase R$ 70 milhões. Segundo o balanço financeiro de 2019, Dudu é 100% do Verdão, o que significaria que o clube embolsaria, diretamente, R$ 79,6 milhões na transação, fora o bônus.

São comprovações de que os valores devem ser considerados. O Palmeiras sabe que dificilmente conseguirá transações por cifras muito maiores na crise financeira mundial causada pela pandemia do coronavírus. Além disso, o clube economizaria com um alto salário e embolsaria quantia significativa para um jogador de 28 anos de idade – o Transfermarkt, por exemplo, calcula que seu valor de mercado é de 12 milhões de euros (R$ 73,5 milhões).

Ainda assim, existe a esperança de conseguir um valor maior. Por enquanto, o Palmeiras não participa das negociações, por nada ter sido formalizado ainda. Os dirigentes, no entanto, sabem que a ideia do Al Duhail é oferecer 13 milhões de euros, com a possibilidade de a transferência chegar a 15 milhões de euros dependendo de metas a serem cumpridas por Dudu. O Verdão ainda quer ver como a equipe do Qatar se portará quando o clube abrir diálogo.

Representantes de Dudu iniciaram as conversas com o time do Oriente Médio há cerca de uma semana, antes mesmo de o jogador ser acusado de agredir sua ex-mulher, na segunda-feira. O Palmeiras sempre esteve ciente do andamento das negociações e, na última sexta-feira, uma reunião, na qual o camisa 7 indicou que gostou do que ouviu, concluiu a proposta, que oferece ao atacante um contrato de três anos, com salário superior ao que recebe hoje.

Dudu está no Palmeiras desde janeiro de 2015 e, frequentemente, foi alvo de equipes do exterior. O camisa 7 é o principal nome do elenco atual do Palmeiras. Conquistou a Copa do Brasil de 2015 e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018 no clube, sempre entre os protagonistas, e ostenta a marca de ser o artilheiro do clube no século, com 70 gols em 305 jogos, e é ainda quem mais deu assistências (78) com a camisa alviverde desde 2001. Também acumula a liderança de ser quem mais jogou, balançou as redes e deu passe para gol no Allianz Parque.

