DOF flagra caminhão com quase 10 toneladas de maconha

Equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na noite de sábado (27) um caminhão carregado com quase 10 toneladas de maconha na Grande Dourados. Na carroceria do caminhão foi encontrada grande quantidade de drogas, que após pesadas e selecionadas somaram 9.096 Kg de maconha distribuídos em 377 fardos e 886 tabletes, mais 409 Kg de Skunk, distribuídos em 29 fardos.

Os policiais militares faziam policiamento ostensivo na Rodovia MS-156, em Caarapó, quando deram ordem de parada ao condutor do caminhão Mercedes Benz, com placas de Nova Ponte, Minas Gerais, que não a obedeceu furando o bloqueio policial.

Diante da fuga, em alta velocidade, o veículo que era acompanhado pela equipe policial acabou perdendo o controle vindo a descer uma ribanceira, às margens da rodovia, momento em que o motorista desembarcou e tomou rumo a uma mata. Apesar das buscas feitas na região, o condutor não foi localizado.

A equipe ainda abordou um Fiat Uno Vivace, com placas de Campo Grande conduzido por um homem de 33 anos, natural de Entre Rios do Oeste (PR), onde foi localizado um rádio oculto, tendo sido indagado o condutor, a respeito, confessou ser o “batedor” do caminhão carregado de drogas e que repassava as informações por meio do rádio de comunicação clandestino.

(Texto: João Fernandes com assessoria)