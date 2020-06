O Brasil registrou 30.476 novos casos de coronavírus neste domingo, além de 552 óbitos, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos.

São Paulo segue sendo o Estado com maior número de registros, acumulando agora 271.737 casos e 14.338 mortos por Covid-19. O Rio de Janeiro segue com 9.819 mortos e 111.298 casos de infecção. De acordo com o Ministério da Saúde, o país ainda tem 733.848 casos recuperados de Covid-19 e 552.673 em acompanhamento. Mato Grosso do Sul Com mais 220 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 7.527 até a manhã de domingo (28). Foram registrados mais quatro óbitos, passando para 72 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. (Texto: João Fernandes com Terra)