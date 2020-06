Último sábado do Junho Vermelho continua com carona gratuita

O mês promove a conscientização para a doação contínua de sangue

O último sábado do ‘Junho Vermelho’ em Mato Grosso do Sul será marcado por carona ‘amiga’ da Uber, além de atendimento estendido até as 17 horas no Hemocentro Coordenador de Campo Grande, tendo como objetivo atender o máximo de doadores. O órgão está recebendo todos os tipos de sangue, em especial os tipos O- e O+, por serem os mais utilizados.

A parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Hemosul com a empresa de transporte por aplicativo irá conduzir doadores gratuitamente até a próxima terça-feira (30).

Para solicitar as viagens com valores de até R$ 30 para cada trecho (ida e volta), o doador precisa adicionar o código promocional (10MMUBERHEMOSUL) na opção de pagamento, antes de solicitar o veículo, e ter como origem ou destino o Hemosul Coordenador da Avenida Fernando Correa da Costa, nº 1.304, Centro.

Para doar, é preciso ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Doadores que tenham entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados do responsável legal.

Prevenção contra o coronavírus

Para prevenir o contágio da Covid-19, o uso de máscaras passou a ser obrigatório nas unidades de atendimento da Capital e interior do Estado. Além da higiene redobrada em todas as áreas que o doador tem acesso, o Hemosul também passou a medir a temperatura do voluntário, e disponibiliza álcool para higiene das mãos.

A doação programada é uma forma de evitar a aglomeração de pessoas nas unidades. Os telefones para agendamento são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou pelo número de celular (67) 99298-6316.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

